Μια έφηβη κοπέλα παραλίγο να παρασυρθεί στη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να τραβήξει selfie στο λιμενοβράχο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Ingrid στο Paignton, Devon.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η κοπέλα περπατά ως την άκρη του λιμενοβράχου, σκύβει καθώς τα κύματα σπάνε πάνω της και βυθίζεται στη θάλασσα, ενώ αφήνει μια κραυγή πανικού.

Παρά τον κίνδυνο, επιστρέφει ξανά στην άκρη του λιμενοβράχου για να τραβήξει την εντυπωσιακή selfie, αντί να αναζητήσει άμεσα ασφάλεια.

Στιγμές τρόμου έζησε μια έφηβη στο Πέιγκντον του Ντέβον, όταν παραλίγο να παρασυρθεί από τη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie επάνω σε τοίχο του λιμανιού, την ώρα που η σφοδρή καταιγίδα Ίνγκριντ έπληττε τη νοτιοδυτική Βρετανία.

Το βίντεο δείχνει το κορίτσι να πλησιάζει στο άκρο του τοίχου και να σκύβει καθώς κύματα σαρώνουν την περιοχή. Λίγο αργότερα, η θάλασσα την καταπίνει προσωρινά, με την ίδια να ουρλιάζει πριν τρέξει να καλυφθεί.

Παρά τον προφανή κίνδυνο, επιστρέφει ξανά στο σημείο, επιχειρώντας να τραβήξει τη δραματική φωτογραφία. Στην τρίτη προσπάθεια, αφού έχει αφαιρέσει το παλτό της, ένα ισχυρό κύμα τη χτυπά και σχεδόν τη ρίχνει στο νερό.

Αφού συνειδητοποιεί τον κίνδυνο, η νεαρή εγκαταλείπει τελικά το σημείο, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί από περαστικό που παρακολουθούσε σοκαρισμένος.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές

Η Καταιγίδα Ίνγκριντ συνεχίζει να πλήττει τη νοτιοδυτική Αγγλία με ανέμους που φτάνουν τα 60 μίλια την ώρα, προκαλώντας πλημμύρες και διακοπές στα δρομολόγια των τρένων. Στο Ντέβον, τμήμα του ιστορικού προβλήτα Teignmouth Grand Pier, που χτίστηκε το 1865, καταστράφηκε από τα κύματα και τη δυνατή βροχή.

Το βίντεο με την έφηβη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες ζητούν καλύτερη ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους της θάλασσας. «Αυτά τα παιδιά προφανώς δεν έχουν διδαχθεί τη δύναμη της φύσης», σχολίασε η Τζένι Μπρέναντ, προσθέτοντας ότι «η δύναμη του νερού είναι αμείλικτη».

Άλλοι χρήστες υπενθύμισαν ότι στο ίδιο σημείο έχουν συμβεί τραγωδίες στο παρελθόν. Η Κάζ Φέιερς ανέφερε: «Έχασα έναν πολύ καλό φίλο στο Πέιγκντον τη δεκαετία του ’70. Παρακολουθήστε από ασφαλή απόσταση, μην ρισκάρετε τη ζωή σας». Ο Ρότζερ Σιμονάιτ πρόσθεσε: «Πριν από 50 χρόνια έχασα έναν συμμαθητή μου που παρασύρθηκε από τα κύματα· η φύση χρειάζεται σεβασμό».

Προειδοποιήσεις για νέα κακοκαιρία

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) έχει εκδώσει νέα προειδοποίηση τύπου yellow warning για βροχές σε περιοχές της νοτιοδυτικής Αγγλίας και της νότιας Ουαλίας, από το απόγευμα της Δευτέρας έως το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο μετεωρολόγος Τομ Μόργκαν δήλωσε ότι «το επόμενο διάστημα αναμένεται ασταθές σκηνικό, με ισχυρούς ανέμους και πιθανές πλημμύρες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα θυελλώδης, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο χιονόπτωσης στα ορεινά της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας.

Πρόσφατες τραγωδίες στη θάλασσα

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιο δυστύχημα στο Γουίθερνσι της Ανατολικής Γιορκσάιρ. Η 15χρονη Γκρέις Κίλινγκ παρασύρθηκε από κύμα, ενώ η μητέρα της, Σάρα Κίλινγκ, 45 ετών, και ο περαστικός Μαρκ Ράτκλιφ, 67 ετών, πνίγηκαν προσπαθώντας να τη σώσουν.