Τα όνειρα για υπεράσπιση του τίτλου έσβησαν στο Τορίνο για τη Νάπολι καθώς η Γιουβέντους τη διέλυσε με 3-0 για την 22η αγωνιστική της Serie A και την άφησε στο -9 από την κορυφή. Από την άλλη η «Κυρία» έπιασε τη Ρόμα στην τέταρτη θέση και ελπίζει σε ακόμα καλύτερη συνέχεια.

Η Γιουβέντους ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε δοκάρι με τον Τουράμ, πριν ανοίξει το σκορ με τον Ντέιβιντ στο 22′ από ασίστ του Λοκατέλι. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμα και στο τελευταίο τέταρτο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.

Και στο 77’ ο Μιρέτι πέρασε κάθετα στον Γιλντίζ κι εκείνος πλάσαρε για το 2-0 ενώ στο 86’ ο Κόστιτς με όμορφο συρτό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 3-0.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καμπιάζο (60’ Κόστιτς), Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, Λοκατέλι (88’ Κοουπμάινερς), Τουράμ, Κονσεϊσάο (60’ Καμπάλ), Γιλντίζ (87’ Γκάτι), ΜακΚένι, Ντέιβιντ (77’ Μιρέτι)

Νάπολι: Μερέτ, Ντι Λορέντζο, Γκουτιέρεθ (74’ Μποϊκέμα), Μπουοντζιόρνο, Ζεσούς. Σπινατσόλα, ΜακΤόμινεϊ, Λομπότκα, Βεργκάρα (79’ Λουκάκου), Ελμάς (70’ Τζιοβάνε), Χόιλουντ

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 23/01

Ίντερ-Πίζα 6-2

Σάββατο 24/01

Κόμο-Τορίνο 6-0

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 25/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0

Αταλάντα-Πάρμα 4-0

Τζένοα-Μπολόνια 3-2

Γιουβέντους-Νάπολι 3-0

Ρόμα-Μίλαν 21:45

Δευτέρα 26/01

Βερόνα-Ουντινέζε 21:45

Η βαθμολογία της Serie A:

Η επόμενη (23η) αγωνιστική:

Παρασκευή 30/01

Λάτσιο-Τζένοα 21:45

Σάββατο 31/01

Πίζα-Σασουόλο 16:00

Νάπολι-Φιορεντίνα 19:00

Κάλιαρι-Βερόνα 21:45

Κυριακή 01/02

Τορίνο-Λέτσε 13:30

Κόμο-Αταλάντα 16:00

Κρεμονέζε-Ίντερ 19:00

Πάρμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/02

Ουντινέζε-Ρόμα 21:45

Μπολόνια-Μίλαν 21:45