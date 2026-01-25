ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ (58′ Γουάιτ), Έντεγκααρντ (58′ Μερίνο), Θουμπιμέντι (58′ Έζε), Ράις, Σακά, Ζεσούς (58′ Γκιόκερες), Τροσάρ (75′ Μαντουέκε)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο, Μέινου, Ντιαλό (88′ Μαζραουί), Φερνάντες, Ντόργκου (81′ Σέσκο), Εμπεουμό (69′ Κούνια)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής
- Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1 (14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες / 66′ Μπρόμπεϊ)
- Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2 (45+1′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ / 38′ Φαν ντε Φεν, 90′ Ρομέρο)
- Φούλαμ – Μπράιτον 2-1 (72′ Τσουκουέζε, 90+2′ Γουίλσον / 28′ Αγιάρι)
- Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0 (6′ Μαρμούς, 45+2′ Σεμένιο)
- Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2 (27′ Εβάνιλσον, 33΄Χιμένεθ, 90+5′ Αντλί / 45+1′ Φαν Ντάικ, 80′ Σόμποσλαϊ)
- Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ 0-2 (12′ Ζεσούς, 79′ Αβονίγι)
- Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι 1-3 (88′ Ρίτσαρντς / 34′ Εστεβάο, 50′ Πέδρο, 64′ πεν. Φερνάντες)
- Νιούκαστλ – Άστον Βίλα 0-2 (19′ Μπουεντία, 88′ Γουότκινς)
- Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3 (29′ αυτ. Μαρτίνες, 84′ Μερίνο / 37′ Εμπεουμό, 50′ Ντόργκου, 87′ Κούνια)
- 26/1 22:00 Έβερτον – Λιντς
Η επόμενη αγωνιστική
- 31/1 17:00 Λιντς – Άρσεναλ
- 31/1 17:00 Γουλβς – Μπόρνμουθ
- 31/1 17:00 Μπράιτον – Έβερτον
- 31/1 19:30 Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
- 31/1 22:00 Λίβερπουλ – Νιούκαστλ
- 1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
- 1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
- 1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας
- 1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι
- 2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι