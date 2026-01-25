Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σημαντική νίκη επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, πλησιάζοντας την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 40ο λεπτό από τον Σαλσίδο, ο οποίος εκτέλεσε με επιτυχία το πέναλτι που ο ίδιος είχε κερδίσει. Η ομάδα της Κρήτης κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και κράτησε το υπέρ της σκορ παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στο φινάλε, ενώ οι Αγρινιώτες ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Σατσιά στο 90+5’.

Με τη νίκη αυτή, ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 18 βαθμούς, μόλις έναν πόντο πίσω από την 8άδα, ενώ ο Παναιτωλικός παρέμεινε 12ος με 15 βαθμούς.