Η Μαύρη Σελήνη συμβαίνει όταν ο Φεβρουάριος περνά χωρίς να εμφανιστεί πανσέληνος, ένα φαινόμενο που συμβαίνει περίπου κάθε 19 χρόνια.

Η εμφάνιση της Μαύρης Σελήνης επηρεάζεται από την ώρα και τη γεωγραφική θέση, γι' αυτό δεν γίνεται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο.

Το φαινόμενο αποτελεί μία σπάνια και μυστηριώδη αστρονομική κατάσταση, όπου ο νυχτερινός ουρανός μένει χωρίς τη γνώριμη φωτεινή παρουσία της πανσελήνου.

Κατά διαστήματα, ο νυχτερινός ουρανός μοιάζει να παίζει τα δικά του παράξενα παιχνίδια. Ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη φαινόμενα είναι η λεγόμενη Μαύρη Σελήνη – όταν ο Φεβρουάριος περνά χωρίς καμία πανσέληνο να φωτίσει τη νύχτα.

Περίπου κάθε 19 χρόνια, οι φάσεις της Σελήνης φαίνεται να «χάνουν το ραντεβού» τους με το ημερολόγιο, αφήνοντας τον ουρανό χωρίς τη γνώριμη, λαμπερή του παρουσία. Το φαινόμενο δεν εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο · η ώρα και η γεωγραφική θέση καθορίζουν αν η νύχτα θα παραμείνει βυθισμένη στο σκοτάδι.

Ένα σιωπηλό, ουράνιο μυστικό που αποκαλύπτεται μόνο σε λίγους – και περιμένει να το παρατηρήσεις.

Τι είναι η Μαύρη Σελήνη

Ορισμός: Φεβρουάριος χωρίς καμία πανσέληνο.

Σπανιότητα: Συμβαίνει περίπου κάθε 19 χρόνια.

Επόμενη εμφάνιση: Φεβρουάριος 2037.

Διαφορετικοί ορισμοί: Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε δεύτερη νέα σελήνη σε έναν μήνα ή σε δεύτερη πανσέληνο σε μία εποχή.

Μικρό ημερολόγιο σπάνιων φάσεων

Σούπερ Σελήνη: Όταν η πανσέληνος είναι πιο κοντά στη Γη και φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη.

Μαύρη Σελήνη: Φεβρουάριος χωρίς πανσέληνο, το πιο σπάνιο από όλα.

Η επόμενη Μαύρη Σελήνη μας περιμένει το 2037, αλλά κάθε στιγμή που ο ουρανός μένει σκοτεινός έχει τη δική της μαγεία.