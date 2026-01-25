Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο
Φρένο στην εισιτηριοδιαφυγή
Σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνεται η τιμωρία για τους τζαμπατζήδες
Πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει απόψε στις 23:20 στο MEGA,φέρνοντας στο προσκήνιο πολύκροτες υποθέσεις που ζητούν απαντήσεις. Ανάμεσά τους, νέα, σημαντικά στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας. Η μητέρα της σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της. Τι λέει για όσα προηγήθηκαν πριν χαθούν τα ίχνη του παιδιού της; H δραματική έκκληση στους τηλεθεατές […]
Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, το περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί μαζί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, ανοίγοντας το πρώτο τεύχος του 2026 με μια μεγάλη αναδρομή στις επετείους που σφράγισαν την Παγκόσμια και την Ελληνική Ιστορία. Επέτειοι που δεν λειτουργούν απλώς ως ημερολογιακές υπενθυμίσεις, αλλά ως ζωντανά ίχνη γεγονότων και προσώπων, των οποίων […]
Ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο χρόνος κυλά σε βάρος των σχέσεών τους. Στα επόμενα επεισόδια, Δευτέρα 26, Τρίτη 27 και Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 21:00. Η Αρετή φεύγει από την Αθήνα, χωρίς να πει σε κανέναν πού πηγαίνει. Ο Οδυσσέας τη βρίσκει και […]
Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες. Το παρελθόν επιστρέφει απειλητικό στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» και κάποιοι από τους ήρωες καλούνται να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους. Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της. Η Ασπασία, […]
