Οι δύο ημέρες συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ αντιπροσωπειών Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν σήμερα χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά με θετικό κλίμα διαλόγου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία ενδέχεται να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες επαφές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του X, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ολοκλήρωση δύο ημερών επαφών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες, τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση του διαλόγου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Παράλληλα, ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, επίσης στο Αμπού Ντάμπι. Στόχος είναι η συνέχιση των τριμερών διαπραγματεύσεων πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα». Πηγή που δεν κατονομάζεται επιβεβαίωσε πως νέος γύρος επαφών προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα.