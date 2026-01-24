  • Φωτιά ξέσπασε σε 17όροφο κτήριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
  • Πάνω από 200 μέλη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο, ενώ υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα, χωρίς να είναι ακόμα σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.
  • Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να κατακλύζουν τους τελευταίους ορόφους του κτηρίου.

Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο (24/1) σε κτήριο 17 ορόφων στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι μεγάλη καθώς υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα.

Περισσότερα από 200 μέλη πυροσβεστικής και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στο σημείο. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι φλόγες να κατακλύζουν μέρος των τελευταίων ορόφων του κτηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες λίγο πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς, ακούστηκε έκρηξη.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

