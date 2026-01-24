Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια νεαρή γυναίκα η οποία έπεσε από ανισόπεδο κόμβο (γέφυρα) της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της οδού Διαγόρα.

Σοβαρά τραυματισμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοχειρίας.

Την προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Τούμπας – Τριανδρίας.

Πτώμα στην Αίγινα

Σορός αγνώστων στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε στη βραχώδη ακτή στην περιοχή Σούβαλα Αίγινας.

Η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λεοντίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.