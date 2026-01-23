Στη Ρώμη ξεκίνησε η κηδεία του Ιταλού μόδιστρου Βαλεντίνο στην εκκλησία Σάντα Μαρία ντέλι Άντζελι, παρουσίασε βαθιά συγκίνηση και παγκόσμιο σεβασμό.

Σε κλίμα συγκίνησης και διεθνούς σεβασμού ξεκίνησε στη Ρώμη η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, του ανθρώπου που σημάδεψε τη διεθνή σκηνή της υψηλής ραπτικής και ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα. Η τελετή τελείται στην επιβλητική εκκλησία Σάντα Μαρία ντέλι Άντζελι, έναν χώρο που αντικατοπτρίζει το μεγαλείο και τη διαχρονικότητα του δημιουργού.

Από νωρίς, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που έντυσε βασίλισσες, σταρ του Χόλιγουντ και ισχυρές γυναίκες ανά τον κόσμο. Η παρουσία τους υπενθύμισε ότι ο Βαλεντίνο δεν υπήρξε απλώς ένας σχεδιαστής, αλλά ένα πολιτισμικό σύμβολο που ξεπέρασε τα όρια της μόδας.

Παρουσίες από τον χώρο της μόδας και της τέχνης

Στο εσωτερικό της εκκλησίας βρίσκονται περίπου 750 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι της διεθνούς ελίτ της μόδας, της τέχνης και του κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών, η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Άννα Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ, προσωπικότητες που συνδέθηκαν στενά με το έργο και την αισθητική του Βαλεντίνο, είτε ως συνεργάτες είτε ως θαυμαστές της δημιουργικής του ιδιοφυΐας.

Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα – μια λιτή αλλά ισχυρή συμβολική επιλογή, που αποτυπώνει τη διαχρονική κομψότητα και την καθαρότητα της αισθητικής του. Ο Βαλεντίνο πίστευε στην καθαρή γραμμή, στη σιωπηλή πολυτέλεια και στην απόλυτη αρμονία.

Το τελευταίο αντίο

Ιδιαίτερα φορτισμένη θεωρείται η στιγμή που ο Τζανκάρλο Τζιαμέτι, ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή, θα διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα. Οι δύο άνδρες μοιράστηκαν περισσότερα από εξήντα χρόνια κοινής ζωής και δημιουργίας, θεμελιώνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας παγκοσμίως.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης. Ο κυκλικός τάφος του, διακοσμημένος με βιτρό και αειθαλή φυτά, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη δική του επιθυμία, αποπνέοντας λιτότητα και γαλήνη – χαρακτηριστικά που καθόρισαν τη φιλοσοφία του.

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά σήμερα όχι απλώς έναν δημιουργό, αλλά έναν άνθρωπο που έκανε την κομψότητα στάση ζωής και άφησε πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα επαναληφθεί.