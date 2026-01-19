Ο σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani και ιδιοκτήτης της εταιρίας με το όνομά του πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών.

«Έφυγε από τη ζωή στην ηρεμία της κατοικίας του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των αγαπημένων του», ανακοίνωσε το Ίδρυμα Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti. Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκήνυμα στην Piazza Mignanelli 23 στη Ρώμη την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica στη Ρώμη.

Ποιος ήταν ο Valentino

Ο Valentino eίχε μαθήτευσε κοντά σε διάσημους Γάλλους σχεδιαστές και από την αρχή της δεκαετίας του ’60 είχε αρχίσει να δημιουργεί ο ίδιος μοναδικής φινέτσας ενδύματα στην Αιώνια Πόλη, που ηταν διεθνές σημείο αναφοράς για την υψηλή ραπτική της εποχής. Ο στενός του συνεργάτης και σύντροφος, Τζανκάρλο Τζαμέτι, είχε βασική σημασία για την επιτυχία της σταδιοδρομίας του.

Στις πελάτισσές του συγκαταλέγονται μερικές από τις πιο διάσημες και πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη, όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν η Τζάκι Κένεντι, η Τζούλια Ρόμπερτς. Ο Βαλεντίνο κατάφερε να δημιουργήσει μια νεα χαρακτηριστική, έντονη κόκκινη απόχρωση, το «κόκκινο Βαλεντίνο».

Η Ιταλική μόδα, μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, χάνει σήμερα τον τελευταίο της αυτοκράτορα.