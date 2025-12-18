Ο σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, ο οποίος έντυσε προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι και η βασίλισσα Καμίλα, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών.

Το ροκ συγκρότημα Duran Duran δημοσίευσε χθες το βράδυ μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τιμήσει τον θάνατο του «αγαπημένου φίλου» και «σημαντικού συνεργάτη» τους την Τρίτη.

Ο Nικ Ρόουντς περιέγραψε τον Πράις ως «οραματιστή σχεδιαστή μόδας, με εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες». Είπε: «Είμαι βαθιά λυπημένος που έμαθα ότι ο πολύ αγαπητός μου φίλος Antony Price, απεβίωσε χθες.

«Κανείς δεν έκανε το glam καλύτερα από τον Antony… Εμπνευσμένος από την παλιά σχολή του Χόλιγουντ, έφερε αυτό το στυλ σε μια νέα εποχή με μια έντονη αίσθηση μοντερνισμού και χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει την κομψότητα. Τα σχέδιά του ήταν φτιαγμένα για να λάμπουν – όποιος φορούσε τα ρούχα του, αναπόφευκτα τραβούσε την περισσότερη προσοχή στο δωμάτιο» πρόσθεσε ακόμα.

