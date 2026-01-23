Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «προσβλητική και ειλικρινά αποκρουστική» τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν δεν βρέθηκαν στη γραμμή του μετώπου.

Ο Στάρμερ τόνισε πως οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν πόνο στους συγγενείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και δήλωσε ότι αν ο ίδιος είχε κάνει τέτοιο σχόλιο, θα ζητούσε συγγνώμη.

Απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στο Αφγανιστάν από το 2001 έως το 2021, στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

«Θεωρώ τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές και δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προκάλεσαν τέτοιο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι, αν ο ίδιος είχε κάνει παρόμοια σχόλια, «σίγουρα θα ζητούσε συγγνώμη».

Ο πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, από το 2001 έως το 2021, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου» στο Αφγανιστάν, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε βουλευτές και βετεράνους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στη συνέντευξή του στο Fox News την άποψή του πως το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις ΗΠΑ αν του ζητούνταν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν καταδίκη από όλο το πολιτικό φάσμα. Επικριτές υπενθύμισαν ότι εκατοντάδες Βρετανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και επισήμαναν πως ο Τραμπ είχε αποφύγει τη στρατιωτική του θητεία στον πόλεμο του Βιετνάμ.