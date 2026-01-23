Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη ακινητοποίησαν και απελευθέρωσαν ένα ελάφι που εισέβαλε σε τράπεζα, σπάζοντας παράθυρο του ισογείου.

Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη ακινητοποίησαν και στη συνέχεια απελευθέρωσαν ένα ελάφι που είχε παγιδευτεί μέσα σε τράπεζα, αφού εισέβαλε στο κτίριο σπάζοντας το παράθυρο του ισογείου.

Σε πλάνα από κάμερα σώματος που δημοσιοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, οι αστυνομικοί φαίνονται να εισέρχονται στον χώρο από το σπασμένο παράθυρο και να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν το ζώο. Το ελάφι αντιστεκόταν έντονα, μέχρι τη στιγμή που κατάφεραν να περάσουν ένα σκοινί γύρω από τα κέρατά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό διάρρηξης σε τράπεζα στην περιοχή Ridge και βρέθηκαν αντιμέτωποι με «έναν απρόσμενο εισβολέα», ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν αρσενικό ελάφι που είχε σπάσει το παράθυρο και εισέβαλε στο κτίριο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «καθώς το ελάφι προσπαθούσε να διαφύγει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να το οδηγήσουν ξανά στην ελευθερία», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αν και αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι το υλικό είναι πραγματικό.