Ο Ρώσος πιλότος Σεργκέι Μπέλοφ καταδικάστηκε να αποζημιώσει για τις ζημιές στο αεροσκάφος μετά από αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η αναγκαστική προσγείωση έγινε σε χωράφι λόγω βλάβης στο υδραυλικό σύστημα του Airbus A320, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Σότσι προς το Ομσκ.

Όλοι οι 167 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέζησαν, παρά την αδυναμία προσγείωσης σε εναλλακτικό αεροδρόμιο εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου.

Ρώσος πιλότος που είχε σώσει 167 ανθρώπους από βέβαιο κίνδυνο, καταδικάστηκε να αποζημιώσει για τις ζημιές του αεροσκάφους με το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο κυβερνήτης του Airbus A320, Σεργκέι Μπέλοφ, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι, ύστερα από σοβαρή βλάβη στο υδραυλικό σύστημα. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Σότσι προς το Ομσκ, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος επέζησαν, γεγονός που αρχικά οδήγησε στην αναγνώριση των πιλότων ως ηρώων.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι δύο κυβερνήτες απολύθηκαν διακριτικά, ενώ ο Μπέλοφ βρέθηκε αντιμέτωπος με αγωγή ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων (118,9 εκατ. ρούβλια) για τις ζημιές στο αεροσκάφος.

Η υπεράσπιση του Μπέλοφ υποστήριξε ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παρατυπίες και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Παρ’ όλα αυτά, το ρωσικό δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς και, παρότι αρχικά το περιφερειακό δικαστήριο του Ομσκ είχε επιστρέψει την υπόθεση στην εισαγγελία, η τελική απόφαση έχει πλέον εκδοθεί.