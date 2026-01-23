Ο Νίκος Κοκλώνης σε κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό, αποκάλυψε πως πλέον είναι official, το Just θα επιστρέψει, με αλλαγές και προσθήκες, Ο ίδιος ανέφερε πως η Δέσποινα Βανδή είναι εκτός, λόγω του ότι θα προβάλεται 20:00-2:00 , και η ίδια θα έπρεπε να αποχωρεί στις 23:00 καθώς εμφανίζεται στο Κέντρο Αθηνών.

Επιβεβαίωσε μάλιστα πως η Βίκυ Σταυροπούλου, παρόλο που έχει θέατρο φέτος θα είναι παρούσα στους κριτές , αλλά και ο Σταμάτης Φασουλής. Τέλος, τόνισε πως στην θέση της Δέσποινας Βανδή θα έχουμε μια έκπληξη.

Ακόμη, αποκάλυψε πως έχει κλειδώσει ένα πολύ γνωστό ζευγάρι, ενώ θα ήθελε να έχει για ζευγάρι στο παιχνίδι την Άννα Βίσση με την Σοφία Καρβέλα.

Τέλος, το ρεπορτάζ αναφέρει πως θα έχει και backstage παρουσιάστρια-παρουσιαστή, ενώ ρόλο θα έχει και ο Λάκης Γαβαλάς.

Όμως αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ένα: ξεχάστε τα παλιά Just. Το show θα είναι πιο μαζεμένο λόγω budget, τα stages & τα props πιο περιορισμένα, αλλά και τα ποσά των συμμετεχόντων.