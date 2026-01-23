Ένας άνδρας στη Ζάκυνθο έζησε για χρόνια παριστάνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή της της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες, χωρίς να έχει καμία σχέση με τον πραγματικό παίκτη.

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο, όπου ένας άνδρας έζησε για χρόνια παριστάνοντας τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες. Το μυστήριο αποκαλύφθηκε μόλις μετά τον θάνατό του, όταν έγινε γνωστό πως ουδεμία σχέση είχε με τον πραγματικό άσο των «κόκκινων διαβόλων».

Ο 60χρονος είχε εγκατασταθεί στο νησί, συστηνόμενος ως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με κατοίκους της Ζακύνθου, αγόρασε σπίτι στο Αργάσι και συμμετείχε ενεργά σε τοπικές ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας ακόμη και ως προπονητής γυναικεία ομάδα του νησιού. «Εγώ τους γνώρισα εδώ και περίπου 10 χρόνια. Μου παρουσιάστηκε μόνο με το κανονικό του όνομα. Εγώ το έμαθα ότι παρουσιαζόταν ως ποδοσφαιριστής μετά από τον θάνατό του», αναφέρει κάτοικος του νησιού.

Άλλος κάτοικος σημειώνει: «Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε στη φωτογραφία, ζούσε 7 χρόνια στη Ζάκυνθο. Αγόρασε σπίτι στο Αργάσι. Ασχολήθηκε για λίγο στο νησί, με το ποδόσφαιρο. Ζούσε ανάμεσά μας. Έχει συστηθεί σε όλους μας, ως αυτός που έλεγε ότι είναι».

Η αποκάλυψη μετά τον θάνατο

Η αλήθεια ήρθε στο φως, όταν ο άνδρας απεβίωσε και οι συγγενείς του πραγματικού Ρεμί Μόουζες ενημέρωσαν, ότι ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εν ζωή. Η είδηση προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους του νησιού, που πίστευαν πως είχαν ανάμεσά τους έναν ποδοσφαιρικό θρύλο.

«Ήταν πολύ φιλικός, φαινόταν ότι ο άνθρωπος ήξερε… Και μεταδοτικός ήταν, φαινόταν ότι ήξερε ποδόσφαιρο», δηλώνει αθλήτρια από τη Ζάκυνθο. Όπως προσθέτει, «μας είχε κάνει λίγο εντύπωση, αλλά ξέρετε, πολλοί του εξωτερικού όταν βγαίνουν στη σύνταξη, προτιμούν κάτι πιο ήσυχο».

Η στάση των κατοίκων και η αντίδραση της ομάδας

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει: «Ξεγέλασε αρκετό κόσμο εδώ στο νησί, φάνηκε αφότου απεβίωσε. Προσφέρθηκε σαν εθελοντής και σαν παλιός ποδοσφαιριστής προσφέρθηκε να βοηθήσει έναν ερασιτεχνικό σύλλογο. Η γυναίκα του τον είχε ντύσει στο φέρετρο με ρούχα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την κορυφή μέχρι τα νύχια».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλοι Άγγλοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού αντιλήφθηκαν την απάτη, όταν είδαν την είδηση και ενημέρωσαν πως ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες ζει. Μάλιστα, υπάλληλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να επικοινώνησαν με κατοίκους της Ζακύνθου, για να μάθουν αν ο άνδρας είχε προκαλέσει προβλήματα ή εξαπάτηση.

«Οικονομικά ήταν ανεξάρτητος, δεν δούλεψε καθόλου όσο ήταν στο νησί», αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες. Η υπόθεση, που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των βρετανικών ΜΜΕ και έχει φτάσει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.