Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Ηράκλειο σημειώθηκε ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας σε χώρο όπου ο ιδιοκτήτης τοποθετεί άδειες φιάλες υγραερίου.

Οι δράστες, που εκτιμάται ότι ήταν νεαροί, έφτασαν στο σημείο ενώ το βενζινάδικο ήταν κλειστό και φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία υπαλλήλου που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή.

Οι έρευνες διεξάγονται από το ανακριτικό γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ, προσπαθώντας να «αποκωδικοποιήσουν» το περιστατικό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., για την «αποκωδικοποίηση» ενός περίεργου περιστατικού που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το συμβάν αφορά τη ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας σε χώρο όπου ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου τοποθετούσε άδειες φιάλες υγραερίου. Η φωτοβολίδα εκτοξεύθηκε, όπως εκτιμάται, από νεαρούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ το βενζινάδικο ήταν κλειστό.

Οι δράστες δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του νεαρού υπαλλήλου, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του περιμένοντας να παρέλθει ο χρόνος ενεργοποίησης του συναγερμού. Ξαφνικά είδε να σταματούν μπροστά από το πρατήριο ένα λευκό αυτοκίνητο με δύο άτομα και ένα μηχανάκι με δύο αναβάτες. Ο συνοδηγός της μηχανής κατευθύνθηκε προς το λευκό όχημα και αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με τους επιβάτες, ενώ ο υπάλληλος πλησίασε για να τους ενημερώσει, ότι το πρατήριο είχε κλείσει, θεωρώντας πως ήθελαν εξυπηρέτηση.

Τότε, ο ένας από τους δράστες πέταξε βιαστικά τη ναυτική φωτοβολίδα προς τον χώρο όπου φυλάσσονταν οι φιάλες και όλοι τράπηκαν σε φυγή. Οι νεαροί που επέβαιναν στη μηχανή φορούσαν κράνη και full face κουκούλες. Η σκηνή δεν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας λόγω τεχνικού προβλήματος και οι αρχές αναζητούν οπτικό υλικό από παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Η φωτοβολίδα έχει παραδοθεί στη Σήμανση, ενώ τα στελέχη του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του γρίφου αυτού του ασυνήθιστου περιστατικού. Ευτυχώς, οι φιάλες ήταν κενές, κάτι που οι δράστες πιθανότατα αγνοούσαν. Εκτιμάται ότι, αν δεν είχε εμφανιστεί ο υπάλληλος, ίσως να είχαν στοχεύσει αλλού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης είχε αλλάξει πρόσφατα.