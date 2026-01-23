Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε τροπολογία που παρατείνει σημαντικές πολεοδομικές προθεσμίες και χρονικά όρια για έργα.

Στόχος: ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων και αποφυγή αδιεξόδων στην αγορά, καθώς και ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο.

Η τροπολογία ενισχύει ασφάλεια δικαίου και αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου.

Τροπολογία με σημαντικές παρατάσεις σε πολεοδομικές προθεσμίες και έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, είναι η αποσυμφόρηση της αγοράς ακινήτων, η παροχή χρόνου στους πολίτες για συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο και η ομαλή εξέλιξη ενεργειακών έργων που έχουν καθυστερήσει.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της τροπολογίας (παράγραφοι 2 έως 6), προβλέπονται επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις που έχουν στόχο την διευκόλυνση των πολιτών, ως εξής:

Με την παρ. 2 παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α` 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025, καθώς και η προθεσμίας μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».

Με την παρ. 3 παρατείνεται η σύνταξη και υποβολή ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι έως και την 1η Φεβρουαρίου 2028.

Με την παρ. 4 παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, έως και την 31η Μαρτίου 2028.

Με την παρ. 5 παρατείνεται το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών έως και την 31η Μαρτίου 2027.

Με την παρ. 6 παρατείνεται η διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που την ασκούν κατά τον παρόντα χρόνο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026.

Τέλος, στο άρθρο 4 προβλέπεται η παράταση ηλέκτρισης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα ομαλής υλοποίησης των έργων ανάπτυξης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν. Έτσι, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026 η υποχρέωση για ενεργοποίηση των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν επιλεχθεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Πού είναι απαραίτητη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι σύμφωνα με τον νόμο (σ.σ.: Ν. 4495/2017) απαραίτητη:

Για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και για κάθε είδους συνεργεία (σ.σ.: αυτοκινήτων).

Για τα τουριστικά καταλύματα με επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Για τα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτήρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τα κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ακόμα βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίων πασχόντων και ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για τα κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις).

Για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Για τα καταστήματα κράτησης και τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων. Επί της ουσίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο.

Τα δικαιολογητικά για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της.

Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.

Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση.

Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον σχετικό νόμο, ή τη μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον απαιτείται.

Ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών, εφόσον υπάρχουν.

Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της πολεοδομίας, αντί για αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, προβλέπεται επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη που κυμαίνεται από 200 ευρώ έως 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Οι κυρώσεις αφορούν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., πρατήρια καυσίμων και συνεργεία.

Η μη έκδοση της Ταυτότητας καθιστά αδύνατη κάθε μεταβίβαση ακινήτου, όπως πώληση, δωρεά ή γονική παροχή.