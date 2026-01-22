Οι ΗΠΑ αποχωρούν επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), παρά τις παγκόσμιες προειδοποιήσεις και αψηφώντας νόμο που τις υποχρεώνει να καταβάλουν 260 εκατ. δολάρια σε οφειλές προς τον ΟΗΕ.

Η απόφαση για αποχώρηση ελήφθη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε την κίνηση με εκτελεστικό διάταγμα την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο 2025, με την αμερικανική νομοθεσία να προβλέπει ενημέρωση του ΠΟΥ έναν χρόνο πριν.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε τον ΠΟΥ για αποτυχία στην διαχείριση της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι στοίχισε στις ΗΠΑ τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Τραμπ πάγωσε όλες τις χρηματοδοτικές μεταφορές προς τον Οργανισμό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις ότι η απόφαση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ουάσινγκτον προχωρά στην κίνηση αυτή αγνοώντας παράλληλα αμερικανική νομοθεσία που προβλέπει την καταβολή των 260 εκατ. δολαρίων που οφείλει στον οργανισμό του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, μέσω εκτελεστικού διατάγματος. Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η αποχώρηση απαιτεί προειδοποίηση ενός έτους και εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον οργανισμό.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η αποτυχία του ΠΟΥ να περιορίσει και να διαχειριστεί κρίσεις υγείας κόστισε στις ΗΠΑ τρισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας πως ο Τραμπ έχει παγώσει κάθε μεταφορά κρατικών πόρων ή υποστήριξης προς τον οργανισμό.

«Ο αμερικανικός λαός έχει πληρώσει ήδη υπερβολικά χρήματα σε αυτό τον οργανισμό και αυτό το οικονομικό πλήγμα υπερβαίνει κάθε προκαταβολή για οποιεσδήποτε χρηματικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Αβέβαιο το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – ΠΟΥ

Κατά το περασμένο έτος, ειδικοί στην παγκόσμια υγεία κάλεσαν την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της, ενώ πρόσφατα την ίδια έκκληση απηύθυνε και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ελπίζω οι ΗΠΑ να το ξανασκεφτούν και να επιστρέψουν στον ΠΟΥ», δήλωσε ο Τέντρος, υπογραμμίζοντας πως «η απόσυρση από τον ΠΟΥ αποτελεί απώλεια για τις ΗΠΑ και απώλεια για τον υπόλοιπο κόσμο».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη καταβάλει τα τέλη που οφείλουν για το 2024 και το 2025. Το θέμα της αποχώρησης αναμένεται να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη τον Φεβρουάριο, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Μπιλ Γκέιτς, επικεφαλής του Ιδρύματος Γκέιτς και σημαντικός χρηματοδότης πρωτοβουλιών υγείας, δήλωσε ότι δεν αναμένει οι ΗΠΑ να αλλάξουν στάση άμεσα. «Δεν πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στον ΠΟΥ στο άμεσο μέλλον», σημείωσε, προσθέτοντας πως «ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ».

Οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες

Η αποχώρηση των ΗΠΑ έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική κρίση στον ΠΟΥ, ο οποίος αναγκάστηκε να μειώσει στο ήμισυ την ομάδα διαχείρισής του και να περιορίσει σημαντικά το έργο του. Παράλληλα, σχεδιάζεται η απόλυση περίπου του ενός τετάρτου των εργαζομένων έως τα μέσα του έτους.

Η Ουάσινγκτον υπήρξε παραδοσιακά ο μεγαλύτερος δωρητής του οργανισμού, καλύπτοντας περίπου το 18% της συνολικής του χρηματοδότησης. Παρά τη διακοπή των πληρωμών, ο ΠΟΥ συνέχισε να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αμερικανικές αρχές, ωστόσο η μελλοντική συνεργασία παραμένει αβέβαιη.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η διακοπή της συνεργασίας ενδέχεται να αποδυναμώσει κρίσιμα διεθνή συστήματα υγείας. «Η απόσυρση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ ενδέχεται να αποδυναμώσει συστήματα και συνεργασίες στα οποία βασίζεται ο κόσμος για να εντοπίζει, να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει υγειονομικές απειλές», τόνισε η Κέλι Χένινγκ, επικεφαλής του προγράμματος δημόσιας υγείας του Bloomberg Philanthropies.