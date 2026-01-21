Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει αύριο, Πέμπτη, στη Μόσχα μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC, αναφερόμενος στον Πούτιν. Όπως πρόσθεσε, «οι Ρώσοι ήταν αυτοί που ζήτησαν τη συνάντηση», χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως «σημαντική δήλωση από πλευράς τους».

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί τότε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Από την πλευρά του, ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σημειώνεται ότι όταν ο Γουίτκοφ, ρωτήθηκε αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γουίτκοφ απάντησε: «Έτσι πιστεύω», επιβεβαιώνοντας ότι έχει σταλεί σχετική πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο.

Κρεμλίνο: Δεν σχολιάζει τις συνομιλίες στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους των Ντ. Τραμπ και Βλ. Πούτιν

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι δεν έχει τίποτε να πει δημοσίως για τις συνομιλίες στο Νταβός ανάμεσα σε απεσταλμένους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, ότι η συνάντησή τους στο Νταβός σχετικά με μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ θετική» και «εποικοδομητική».

Όταν ερωτήθηκε ευρύτερα σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως είναι σημαντικό για τη Ρωσία να λάβει πληροφορίες για τις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα «μυστικό ηχητικό» όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι «κανένας άλλος» δεν διαθέτει το όπλο, για το οποίο είπε ότι χρησιμοποιήθηκε όταν η Ουάσινγκτον συνέλαβε νωρίτερα αυτό το μήνα τον Μαδούρο.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Από το Κρεμλίνο ανακοινώθηκε ακόμα ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει συνομιλίες αύριο, Πέμπτη, στη Μόσχα με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Αμπάς πρόκειται να φθάσει αργότερα σήμερα στη Μόσχα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.