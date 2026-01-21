Δημοφιλή
- 1
Η Τουρκία ετοιμάζει την αποστολή 30.000 εργαζομένων στην Ισπανία - Ποιο εργασιακό κενό θα καλύψουν
- 2
Κακοκαιρία στην Ύδρα: Ορμητικός χείμαρρος μπροστά από σπίτια – Δείτε το βίντεο
- 3
Κακοκαιρία: Δρόμοι «χείμαρροι» από την ισχυρή καταιγίδα, πολλά προβλήματα - Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα στη
- 4
Τέλος τα κόλπα με τις ιδιόγραφες διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες - Όλες οι αλλαγές
- 5
Τρώμε λάθος τα μακαρόνια; Οι Ιταλοί εξηγούν τον σωστό τρόπο και γίνεται χαμός στο TikTok
- 6
Από χιόνι σε ήλιο: Οι Αλκυονίδες φέρνουν ένα «μίνι καλοκαίρι» στην καρδιά του χειμώνα - Πότε αναμένονται
- 7
Το νέο παιχνίδι της πατρικής περιουσίας: Πώς κερδίζουν τα παιδιά - Οι νέοι κανόνες της κληρονομιάς
- 8
Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη
- 9
Ο Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν κατά την ομιλία του: «Παρίστανε τον σκληρό τύπο»
- 10
Κέρδισε κόσμο από τις επιθέσεις
Μπενίτεθ: «Ο Παναθηναϊκός περνάει μια δύσκολη περίοδο»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, αναφέρθηκε στη σημασία του εκτός έδρας αγώνα με τη Φερεντσβάρος για το Europa League, στη δύσκολη περίοδο που βιώνει η ομάδα του, στο αγωνιστικό του πλάνο, αλλά και στη δουλειά που απαιτείται. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ: Για τον αγώνα με την Φερεντσβάρος: «Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για […]
Προπονήθηκε ο Κωνσταντέλιας ενόψει Μπέτις
Στο πιο καθοριστικό παιχνίδι της πορείας του στη League Phase του UEFA Europa League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Πέμπτη τη Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1 19:45), με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα «σφραγίσει» τη θέση του στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, με τους οκτώ να έχουν έρθει στις […]
Κιν: «Δύσκολη μάχη με Παναθηναϊκό»
Για τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τη συνεργασία του στη Λίβερπουλ με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον… Βάργκα μίλησε ο τεχνικός της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν. Αναλυτικά όσα ανέφερε: Για τη συνεργασία του στη Λίβερπουλ με τον Μπενίτεθ: «Αν θυμάμαι καλά, το είπα περισσότερο ως αστείο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε να με […]
Πελίστρι για το ντέρμπι: «Ήταν ένα βαρύ χτύπημα»
Ο Φακούντο Πελίστρι εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Φερεντσβάρος και μίλησε τόσο για τη συντριβή των Πράσινων στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όσο και για το κρίσιμο ματς στη Βουδαπέστη. Αναλυτικά όσα ανέφερε: Για το ντέρμπι: «Ήταν ένα βαρύ χτύπημα, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας ένα άλλο παιχνίδι. Στόχος […]
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.