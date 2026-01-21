Η κακοκαιρία στην Ύδρα έχει προκαλέσει πλημμυρισμένους δρόμους, θυελλώδεις ανέμους και τεράστια κύματα, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στην Ύδρα, με πλημμυρισμένους δρόμους, θυελλώδεις ανέμους και τεράστια κύματα να συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης κακοκαιρίας.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται ορμητικός χείμαρρος να διακόπτει την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο του νησιού, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, συντονίζοντας τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των υδάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η ένταση της βροχόπτωσης και η κατάσταση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου προκαλούν ανησυχία. Συνεργεία του δήμου και της πολιτικής προστασίας εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό φρεατίων και την απομάκρυνση φερτών υλικών.