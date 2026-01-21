Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε τεχνολογία αλλοίωσης μετρήσεων αντλιών καυσίμων και συστημάτων παρακολούθησης πρατηρίων, εξαπατώντας καταναλωτές με λιγότερα καύσιμα και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα και Πιερία με ταυτόχρονες έρευνες σε 20 πρατήρια, 9 οικίες και γραφεία εταιρείας.

Συνελήφθησαν 13 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ 5 ακόμη μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛΥΤ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε καταναλωτές μέσω τεχνολογίας αλλοίωσης μετρήσεων στις αντλίες καυσίμων και στα συστήματα εισροών-εκροών πρατηρίων. Οι δράστες παρέδιδαν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, η Μαγνησία, η Εύβοια, η Λάρισα και η Πιερία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 20 πρατήρια, 9 κατοικίες και γραφεία εταιρείας.

Συνελήφθησαν συνολικά 13 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ άλλα 5 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβίαση νόμων περί αλλοίωσης μετρητών καυσίμων και λογισμικού, έκδοση πλαστών αποδείξεων, αθέμιτο ανταγωνισμό, φορολογικές παραβάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η δράση του κυκλώματος και το παράνομο λογισμικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έρευνα του Τμήματος Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αξιοποίησε δεδομένα της ΑΑΔΕ και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, αποκαλύπτοντας τη δράση της οργάνωσης από το 2021. Ο φερόμενος αρχηγός συμμετείχε σε 20 εταιρείες διαχείρισης πρατηρίων, όπου είχε εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό που παρέκαμπτε το νόμιμο σύστημα εισροών-εκροών.

Το λογισμικό ήταν τοποθετημένο στους υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται. Έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους να ρυθμίζουν το ποσοστό καυσίμου που παρακρατούσε κάθε αντλία, συνήθως γύρω στο 10%. Η τεχνική υποστήριξη παρεχόταν από δύο μέλη της οργάνωσης, υπαλλήλους της εταιρείας που είχε αναπτύξει το πρόγραμμα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι και οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Κατασχέσεις και κυρώσεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή αυτοκίνητα, 6 πιστόλια και μία βαλλίστρα. Επίσης εντοπίστηκαν 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος σημειώσεων, κινητά τηλέφωνα, usb stick, σκληροί δίσκοι, μητρική πλακέτα αντλίας και μετρητά ύψους 250.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια, τα οποία και σφραγίστηκαν. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων για περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα οικονομικά του αρχηγικού μέλους και των εταιρειών του.

Ζημία άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ

Η Αστυνομία εκτιμά ότι η συνολική ζημία για τους καταναλωτές από τις ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.