Στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε κατοίκους Βοιωτίας και Εύβοιας λόγω επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Το μήνυμα καλεί σε περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για την ασφάλειά τους.

Μήνυμα του 112 εστάλη σήμερα σε κατοίκους της Βοιωτίας και της Εύβοιας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις περιοχές από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι πολίτες ενημερώνονται ότι «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα σε ορισμένες περιοχές.

Σε Red Code πέντε περιφέρειες της χώρας

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτ στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι