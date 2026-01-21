Εγκρίθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 577,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης, που ενισχύει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 197 εκατ. ευρώ και με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φθάνουν τα 256,1 εκατ. ευρώ για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Θεσσαλίας, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, όπως ανακοινώθηκε. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 577,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 197 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται στα 256,1 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 41,27%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 27,77%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 14,47%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 10,55%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,91%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 1,57%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 0,46%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηπείρου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχονται στα 172,9 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48,1%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22,5%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9,77%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 9,02%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,5%. Διοικητική Υποστήριξη 2,25%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 0,75%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ,. ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται στα 148,2 εκατ. ευρώ Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 44%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 16%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 13%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 13%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 5%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 2%.

Είχε προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.