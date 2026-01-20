Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Αιγάλεω με θύμα έναν οδηγό ταξί. Δύο άνδρες, προσποιούμενοι τους πελάτες, του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τον λήστεψαν και τελικά διέφυγαν παίρνοντας και το όχημά του.

Ο οδηγός που δέχθηκε τη βίαιη επίθεση μίλησε στο Star περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε. «Με κάρφωσαν με μαχαίρι στην κοιλιά, με έσωσαν τα παραπανίσια κιλά μου», λέει χαρακτηριστικά.

«Ο ιατροδικαστής είπε ότι το κοιλιακό λίπος με γλίτωσε γιατί αλλιώς θα ήμουν μακαρίτης. Λέγανε περίεργα πράγματα στη διαδρομή, δεν ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι και είχαν άγρια χαρακτηριστικά», είπε αρχικά ο οδηγός.

Και συνέχισε: «Μου λένε “σταμάτα εδώ” και ο ένας μου κάνει λαβή στον λαιμό και με απειλεί με το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος βάζει το μαχαίρι στην κοιλιά. Του έδωσα κάπου 80 ευρώ, του λέω “θα μου αφήσεις 5 ευρώ για φυσικό αέριο;” και εκεί τρελάθηκαν μου είπαν όχι και τότε ένιωσα πόνο μέσα (στην κοιλιά). Πήρα τα κλειδιά, πήγα να ανοίξω την πόρτα, ήρθε ένας κύριος και ούρλιαζε, βοήθεια φώναζα εγώ, και ήρθαν κάποιοι νεαροί».