Θύμα άγριας επίθεσης από δύο άγνωστα άτομα έπεσε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1) στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, στις 2:15 τις πρώτες πρωινές ώρες και ενώ το ταξί βρισκόταν στην οδό Παπαναστασίου, δύο άτομα έκαναν επίθεση με ένα αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή, τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιά. Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το πήραν και έφυγαν.

Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δέχτηκε οι πρώτες βοήθειες.