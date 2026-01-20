Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η αιτία είναι πτώση δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η ακύρωση έγινε κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

