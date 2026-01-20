Η αγωνία για την τύχη της 16χρονης Λόρας μεγαλώνει, καθώς αγνοείται εδώ και 12 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία ίχνη της εντοπίζονται στις 10–11 Ιανουαρίου, όταν κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να μπήκε σε φούρνο ζητώντας πρόσβαση σε WiFi και κατόπιν ζήτησε από υπαλλήλους να της καλέσουν ταξί με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, το γεγονός ότι άφησε τη σχολική της τσάντα και το πάσο της δίπλα σε κάδο απορριμμάτων προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει την έρευνα.

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωση οι γονείς της 16χρονης.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν φτάσει ακόμη και στη Γερμανία και την Ουκρανία, χώρα καταγωγής της 16χρονης και της οικογένειάς της, με στόχο τον εντοπισμό μακρινών συγγενών, ωστόσο χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, η ανήλικη δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μεταφορικό μέσο για το οποίο απαιτείται έλεγχος διαβατηρίου.