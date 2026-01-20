Σχεδόν 380 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην πρόσφατη προκήρυξη της ΟΣΥ για θέσεις οδηγών ΔΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η ανταπόκριση θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για μόνιμη απασχόληση στις αστικές συγκοινωνίες.

Η ανακοίνωση έγινε από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Press Talk του ERTNews. Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το υπουργείο για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε την ίδρυση Σχολής Οδηγών της ΟΣΥ, με στόχο την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών της εταιρείας σε εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως σημείωσε, η νέα σχολή θα συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της ποιότητας υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, αναμένεται εντός του επόμενου τριμήνου να προκηρυχθεί διαγωνισμός για 50 λεωφορεία υδρογόνου. Η προμήθεια αυτών των οχημάτων εντάσσεται στη στρατηγική για πιο «πράσινες» και βιώσιμες μετακινήσεις στην πρωτεύουσα.