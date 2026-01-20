Τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει σημειωθεί ποτέ σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταγράφει η χώρα μας, όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

«Η ανεργία, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν περίπου στο 18%. Σήμερα, είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Είναι στο 8%. Είναι η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει συντελεστεί σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς μεταφράζεται στην πράξη; Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν και η δουλειά σημαίνει ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, να δημιουργήσεις, να προσφέρεις στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου», τόνισε η υπουργός.

«Μάλιστα, προχθές, βγήκαν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την απασχόληση και η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης. Πρώτη η Ελλάδα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στο πόσο αυξάνεται η απασχόληση», ανέφερε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε ότι η τόσο σημαντική μείωση της ανεργίας δεν αποτελεί αφορμή για εφησυχασμό, αλλά έναυσμα για μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως οι γυναίκες και οι νέοι, όπου εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

«Το 8% μας κάνει να εφησυχάζουμε; Όχι είναι η απάντηση. Μας κάνει να εστιάζουμε ακόμα περισσότερο πιο στοχευμένα σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Πάμε και αναλύουμε αυτό το 8% και βλέπουμε πού έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης», προσέθεσε η υπουργός Εργασίας.

Επίσης, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι, αυτήν την περίοδο, «τρέχει» το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για γυναίκες στην ιστορία της χώρας, το οποίο προβλέπει συνολικά 10.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 5.000 είναι πλήρους απασχόλησης και οι άλλες 5.000 μερικής απασχόλησης.

«Επιδοτούμε τις εταιρείες που επιλέγουν να προσλάβουν γυναίκες», εξήγησε η υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι το ύψος της επιδότησης φτάνει στο 70% σε περιπτώσεις πρόσληψης άνεργων γυναικών και ανεβαίνει υψηλότερα, συγκεκριμένα, στο 80% σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργες γυναίκες ή μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Απαντώντας στο ζήτημα της ανεύρεσης εργαζομένων από επιχειρήσεις, η κ. Κεραμέως μίλησε για την 50ή «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που πραγματοποιείται την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με τη συμμετοχή 300 και πλέον επιχειρήσεων, που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, επισημαίνοντας ότι πάνω από 12.000 πολίτες έχουν ήδη προσληφθεί μέχρι σήμερα μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

«Έρχονται, λοιπόν, από τη μία επιχειρήσεις που έχουν θέσεις εργασίας να καλύψουν, ψάχνουν κόσμο και από την άλλη έρχονται χιλιάδες πολίτες οι οποίοι είτε είναι άνεργοι είτε θέλουν να αλλάξουν δουλειά και αυτό θεμιτό είναι», σημείωσε.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η υπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι, από το 2019, έχει αυξηθεί κατά 35,5%, φτάνοντας από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ σήμερα, προσθέτοντας ότι, από την 1η Απριλίου, θα έχουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό.

Όπως ανέφερε, «η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες είναι πώς ακριβώς θα ανταποκριθούν στο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει και διεθνώς, αλλά υπάρχει και στη χώρα μας. Η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με αύξηση μισθών, αύξηση του κατώτατου μισθού και Συλλογικές Συμβάσεις, που οδηγούν σε αύξηση μισθών. Ο δεύτερος τρόπος είναι με μείωση επιβαρύνσεων, φορολογικών βαρών και ασφαλιστικών εισφορών».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2025 από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, βρίσκεται σε διαβούλευση και οδεύει αμέσως μετά προς την Βουλή, θα ψηφιστεί μέσα στον Φεβρουάριο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για διάφορες Συλλογικές Συμβάσεις, «τις οποίες εγώ σήμερα δεν μπορώ να επεκτείνω».

Δήλωσε μάλιστα ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ανοίγουν τον δρόμο για την αύξηση μισθών και την αύξηση παροχών, αποσαφηνίζοντας ότι υπάρχει μία σημαντική δικλείδα ασφαλείας: «Να μιλάμε για κλάδους στους οποίους έχουμε μία αύξηση παραγωγικότητας, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υπερβούμε και τις δυνατότητες του κάθε κλάδου. ‘Αρα, γιατί έχει σημασία ότι αυτό γίνεται μέσω Συλλογικών Συμβάσεων; Γιατί έρχονται και συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες στο τι είναι το καλύτερο που μπορούν να δώσουν στους εργαζόμενους».

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει στις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, η υπουργός Εργασίας τις χαρακτήρισε θλιβερές, επισημαίνοντας:

«Κατ’ αρχάς, όχι ως πολιτικός, ως γυναίκα. Το θεωρώ θλιβερό. Το θεωρώ προκλητικό. Το θεωρώ ασύλληπτο, ασύλληπτη τη συζήτηση που γίνεται. Να συζητάμε για το αν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα τεθούν σε διαβούλευση. Να γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να αμφισβητούμε τέτοια θεμελιώδη δικαιώματα, για τα οποία οι γυναίκες και όλη η κοινωνία έδωσαν τεράστιους αγώνες; Ασύλληπτο και ασύλληπτο να προέρχεται αυτό από μία γυναίκα».

Επιπλέον, είπε ότι η ίδια, ως πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να απαντήσει πλέον σε πάρα πολλά θέματα ουσίας.

«Τι πιστεύει για τη φορολογική πολιτική της χώρας; Τι πιστεύει για τη βιομηχανική πολιτική; Τι πιστεύει εν προκειμένω για την εργασία, για την ανεργία; Για την επιδοτούμενη απασχόληση, για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού; Συνολικά και στην εκπαιδευτική πολιτική. Την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή, πλέον, πρέπει να ακούσουμε τις θέσεις της. Είναι άλλη ιδιότητα, άλλο το καπέλο», σχολίασε η κ. Κεραμέως.