Η παγκόσμια αγορά εργασίας παραμένει εγκλωβισμένη σε καθεστώς στασιμότητας, με την ανεργία να μην παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση ούτε το 2026.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το ποσοστό ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να διατηρηθεί στο 4,9%, ίδιο με τα επίπεδα των ετών 2024 και 2025.

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 185,8 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς εργασία παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία της παγκόσμιας οικονομίας να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης με ρυθμό ικανό να απορροφήσει την αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε αρκετές οικονομίες και τη σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό και τεχνολογικό περιβάλλον, η απασχόληση δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική.

Για την Ευρώπη, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βαρύτερη.

Η ΔΟΕ εκτιμά ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 5,5% το 2026, που αντιστοιχεί σε περίπου 25 εκατομμύρια ανέργους.

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας –με αιχμή την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη– συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους με χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επισημαίνει ότι η σταθεροποίηση της ανεργίας σε αυτά τα επίπεδα δεν συνιστά θετική εξέλιξη, καθώς υποδηλώνει έλλειμμα δυναμικής ανάκαμψης.

Αντίθετα, αντανακλά έναν κόσμο εργασίας που αλλάζει, χωρίς όμως να δημιουργεί ακόμη επαρκείς νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους που μένουν εκτός.

Το επόμενο διάστημα, όπως τονίζεται, θα είναι κρίσιμο για το αν οι επενδύσεις, η τεχνολογική πρόοδος και οι πολιτικές απασχόλησης θα καταφέρουν να σπάσουν αυτό το μοτίβο στασιμότητας ή αν η ανεργία θα παγιωθεί ως ένα «νέο κανονικό» σε παγκόσμιο επίπεδο.