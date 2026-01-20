Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης, με θέμα: «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026».

Τη συνέντευξη δίνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.

Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έδωσαν τις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς τόσο το 2019 όσο και το 2023. Όπως σημείωσε, από την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της και αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού για το έτος που ολοκληρώθηκε, αλλά και των προτεραιοτήτων για τη χρονιά που διανύουμε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής και συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ανοιχτή και έντιμη σχέση με τους πολίτες, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή όχι με την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, ωστόσο η μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν έχει ανακοπεί. «Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται και συνεχίζεται αδιάπτωτη», τόνισε, προσθέτοντας ότι η επιλογή της δημοσιοποίησης των πεπραγμένων και των μελλοντικών σχεδίων υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η παρουσίαση τόσο του απολογισμού του 2025 όσο και του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 εντάσσεται σε μια σταθερή πρακτική, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι έχει γίνει, αλλά και τι προγραμματίζεται να γίνει στο επόμενο διάστημα.

Τον λόγο στην συνέχεια πήρε ο Άκης Σκέρτσος που παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025. «Ήταν μία χρονιά που παρά τις αντιξοότητες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, υλοποιήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις χάρη στη πολιτική σταθερότητα που έχουμε κατακτήσει από το 2019 αλλά και χάρη στο σχέδιο και το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος.

Στην συνέχεια έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης οροσήμων ΕΣΔ 2025 -2026. Το 66% των οροσήμων (3.7401 από τα 5.637) για το έτος 2025 ολοκληρώθηκε εντός του έτους αναφοράς.

«Εμείς θέλουμε όσα λέμε να τα κάνουμε και ό,τι εννοούμε να το λέμε», είπε ο υπουργός Επικρατείας. Και συνέχισε: «Για εμάς η πρόοδος δεν υπάρχει αν δεν μπορεί να μετρηθεί και να τεκμηριωθεί. Η έννοια πρόοδος δεν είναι μία αφηρημένη λέξη ή μία ταμπέλα, τεκμηριώνεται καθημερινά στην πράξη».