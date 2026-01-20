Ο Fernando Alonso όταν βρίσκει χρόνο κόβει και μια βόλτα με ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, εθεάθη στο Μονακό με ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο, ένα από τα 214 Audi Sport Quattro. Το Sport Quattro έχει δημιουργήσει ενα θρύλο, τόσο στην έκδοση παραγωγής όσο και στους αγώνες!

O Alonso τρέχει και φέτος με την Aston Martin, όπου η επισημη παρουσίαση της ομάδας, θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Ithra της Σαουδικής Αραβίας, ενόψει του πρώτου αγώνα της χρονιάς στη Μελβούρνη τον Μάρτιο.