Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανασύνδεσης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης με την γραμμή Ferosplavna-1.

Πρόκειται για μία από τις δύο γραμμές υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό – η βασική είναι η γραμμή Dniprovska των 750 kV.

The 330 kV Ferosplavna-1 back up line was reconnected to Ukraine’s ZNPP at 19:17 local time today after successful repair work was carried out by Ukrainian technicians under an IAEA-brokered ceasefire. DG @rafaelmgrossi said the reconnection of the line – damaged since 2 January… https://t.co/9aFEXAdaX5 pic.twitter.com/OlFlaWWRzA — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 19, 2026

«Η εφεδρική γραμμή Ferosplavna-1 των 330kV επανασυνδέθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στις 19:17 σήμερα, μετά τις επιτυχείς εργασίες επισκευής που ολοκλήρωσαν ουκρανοί τεχνικοί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του ΔΟΑΕ», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην πλατφόρμα Χ.