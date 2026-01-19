Η λέξη «μαντάρα» χαρακτηρίζεται και ως επιεικής για να περιγράψει όσα γίνονται φέτος στον ποδοσφαιρικό Άρη. Είναι, όμως, ένας τρόπος να αποδοθεί η κατάσταση που βιώνει φέτος η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παρότι το 2026 ξεκίνησε με τα αισιόδοξα μηνύματα που στάλθηκαν με τους αγώνες κόντρα σε Παναιτωλικό ΑΕΚ, μέσα σε λίγα 24ωρα η ομάδα… τα έδωσε όλα μία και τα «έσβησε». Πρώτα με τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και λίγα 24ωρα μετά στη Λάρισα. Εκεί όπου το αποτέλεσμα δεν ήταν το μόνο πρόβλημα.

Η εικόνα ήταν τόσο αποκρουστική, που ξεπέρασε σε αρνητικό αντίκτυπο ακόμα και το τελικό 1-0. Ένας Άρης που έμεινε νωρίς πίσω στο σκορ… και τα έχασε. Χωρίς επιθετικό σχέδιο, με μοναδική ιδέα την πίεση. Το γκολ στο 3΄ τον αποδιοργάνωσε πλήρως, τον άφησε χωρίς τακτικές απαντήσεις. Μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Φαντιγκά στο 28’, χρειάστηκαν πενήντα (!) αγωνιστικά λεπτά για να δημιουργηθεί η επόμενη τελική, αυτή του Ράτσιτς.

Παίκτες που δεν έδειξαν λίγο εγωισμό. Προφανώς και υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις όπως αυτές των Φαντιγκά, Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο. Χάθηκαν, όμως, μέσα στην απαράδεκτη εικόνα της ομάδας, που δεν γίνεται βασίζεται μόνο στην ενέργεια. Ορθώς την επικαλείται ο Χιμένεθ, αλλά γίνεται να βάζει όλα του τα «λεφτά» μόνο σε αυτήν. Δεν γίνεται, επίσης, να βγάζει τον Μορόν στο 67′ και ενώ ο Άρης παλεύει για να ισοφαρίσει. Να μπαίνει πάλι αλλαγή ο Μισεουί. Να μην έχει ρε διάολε η ομάδα μία ιδέα. Ένα πλάνο να κάνει κάτι διαφορετικό.

Και κάπως έτσι, ο Άρης φτάνει στο σημείο να θέτει σε αμφισβήτηση ακόμα και την – μέχρι πέρυσι αυτονόητη – 5η θέση. Ένας κίνδυνος που βγαίνει ως συμπέρασμα όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και με βάση την εικόνα της ομάδας. Την έλλειψη ουσιαστικής βελτίωσης τόσους μήνες, με κάποια… πυροτεχνήματα μόνο.

Τα… στραβά της φετινής πορείας, φυσιολογικά φέρνουν έντονα στην επιφάνεια το διοικητικό. Άλλωστε υπάρχουν συζητήσεις που γίνονται και δίνουν το σχετικό ερέθισμα. Επειδή, όμως, δεν προβλέπεται αυτό να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει κάτι με το αγωνιστικό. Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βελτιωθεί η εικόνα στο γήπεδο και να σταματήσει η ομάδα να περιφέρεται άνευρη και έξω από κάθε ποδοσφαιρική λογική. Η ευθύνη γι’ αυτό δεν βαραίνει μόνο τη διοίκηση, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή.

Η 5η θέση, από μόνη της, δεν θα σημαίνει τίποτα παραπάνω από τα αυτονόητα. Ούτε επιτυχία, ούτε αποτυχία. Πρέπει όμως να κατακτηθεί, έστω και για λόγους αξιοπρέπειας, χωρίς η ομάδα να δείχνει εικόνα παράδοσης, χάνοντας από έναν αντίπαλο που είχε να κερδίσει τρεις μήνες.

Το αγωνιστικό κομμάτι έχει περισσότερες πιθανότητες να αλλάξει άμεσα– έστω και ελάχιστα – σε σχέση με τα διοικητικά. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει θέμα προπονητή. Δεν θα ήταν, όμως, και απίθανο να γίνει αφού το κλίμα για τον Χιμένεθ είναι βαρύ.