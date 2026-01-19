Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Νίκου Πλακιά και του Φοίβου Δεληβοριά, με αφορμή σημερινή ανάρτηση του τραγουδοποιού για την Μαρία Καρυστιανού και τη στήριξη που της είχε προσφέρει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η αντιπαράθεση ξεκίνησε από ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, τις αποδοκίμασε και εξέφρασε τη στήριξή του στους συγγενείς των θυμάτων. Ειδικότερα, ο τραγουδοποιός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Στην ανάρτησή του ανάμεσα σε πολλούς άλλους έκανε ένα σχόλιο και ο πατέρας της Θώμης και της Χρύσας Πλακιά, που έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία αμαξοστοιχία στα Τέμπη και θύμισε στον τραγουδοποιό, ότι συμμετείχε στη συναυλία που διοργάνωσε ο σύλλογος για τα Τέμπη που προήδρευε η Μαρία Καρυστιανού και ότι παρά τις αντιρρήσεις και τις υπογραφές 30 συγγενών είχε δηλώσει, πως «θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία», με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νομικά εμπόδια για τους συγγενείς, εξαιτίας των εσόδων της συναυλίας.

«Εσύ δεν ήσουν Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias, τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία, γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ, ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: “εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς απαντώντας, αφού διευκρινίζει ότι τότε είχε πει ότι «θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε» και ότι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Μαρία Καρυστιανού, συμπληρώνει: «Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε».

Υπογραμμίζει δε, ότι «δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα- προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε, αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».