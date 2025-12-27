Τη δική του απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τα μέτρα για τους συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών έδωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου 2023, απάντησε σε δημοσίευμα που σχολίαζε τη χρήση των ευεργετημάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας από συγγενείς θυμάτων και ότι από ένα συγγενή θύματος διεγράφησαν οφειλές 1,5 εκατ. ευρώ σε τράπεζα.

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα υποστήριζε ότι «οι περισσότεροι έκαναν χρήση των ευεργετημάτων […] αποδέχτηκαν την ειδική τιμητική σύνταξη, διέγραψαν τα χρέη τους και τις οφειλές τους σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες (έως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε χρέος σε τράπεζα διαγράφει για κάποιον), και πήγαν παρακάτω τις ζωές τους».

Ο Νίκος Πλακιάς ωστόσο, τόνισε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «δεν σβήστηκε κανένα επιχειρηματικό δάνειο ή οφειλές προς το δημόσιο από επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες».

«Τώρα αν διεγράφησαν κάποια ατομικά χρέη δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω για τον καθένα» υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι «πολλές οικογένειες ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το τι έγινε. Μερικές δεν έχουν καν την δύναμη να βγουν από τα σπίτια τους ακόμα».

Όπως τόνισε ο πατέρας της Θώμης και της Χρύσας Πλακιά, ο ίδιος έχει γνωρίσει πάνω από 35 οικογένειες και πως «είναι όλες αξιοπρεπέστατες και τίμιες και είναι πάντα δίπλα στον αγώνα που γίνεται τρία χρόνια τώρα».

«Απλώς εσείς δεν τους βλέπετε και δεν τους ακούτε από επιλογή τους» σημείωσε για την επιλογή αρκετών οικογενειών να μην εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όσο για τις αναφορές στο οικονομικό σκέλος των μέτρων που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση, ο κ. Πλακιάς συνδέει την αναφορά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα με τη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

«Μην ακούτε διάφορα γιατί όσο πλησιάζει η δίκη τόσο πιο πολύ θα αναφέρεται το οικονομικό για ευνόητους λόγους» σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.