Κατάρρευση διαμερίσματος στο Παρίσι προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 19 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά, τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου. Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:20, όταν διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Amelot κατέρρευσε. Την ώρα του ατυχήματος, στο διαμέρισμα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, με 125 πυροσβέστες και περίπου 40 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν για ώρες, προκειμένου να εντοπιστούν και να απεγκλωβιστούν οι παρευρισκόμενοι.

Το άτομο που τραυματίστηκε σοβαρά εντοπίστηκε θαμμένο στα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να το επαναφέρουν και να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχαριστώντας «θερμά τους πυροσβέστες, τα σωστικά συνεργεία και την πολιτική προστασία για την ολονύχτια κινητοποίησή τους».

Μετά την κατάρρευση, το κτίριο στην οδό Amelot καθώς και δύο γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά. Οι αρχές πραγματοποίησαν υποστύλωση του τέταρτου ορόφου και πλήρη έλεγχο της πολυκατοικίας, διαπιστώνοντας ότι η γενική δομή του κτιρίου δεν υπέστη περαιτέρω ζημιές από την πτώση του πατώματος.