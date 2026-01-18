Ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να εισηγηθεί, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικά αντίμετρα κατά τρίτων χωρών οι οποίες ασκούν πιέσεις στα κράτη μέλη για να επηρεάσουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Σύμφωνα με κύκλους της γαλλικής προεδρίας, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, «με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η στάση της Ουάσιγκτον εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς, η οποία είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές διευκρινίζουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία, αλλά ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Μέσω του μηχανισμού αυτού μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια, καθώς και τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.