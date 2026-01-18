O υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε σήμερα πως η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε Ευρωπαίους συμμάχους εωσότου συμφωνήσουν στην πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ είναι «εκβιασμός».

«Συνιστά εκβιασμό τα όσα πράττει… και δεν είναι αναγκαίο. Δεν βοηθά τη Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και επίσης δεν βοηθά τη Γροιλανδία», είπε ο Ντάβιντ φαν Βιλ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ολλανδική τηλεόραση.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social χθες, ο Τραμπ είπε πως επιπρόσθετοι δασμοί 10% θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά που εισάγονται από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που έχουν συμφωνήσει να στείλουν στρατιωτικό προσωπικό να συμμετάσχει σε γυμνάσια του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Ο φαν Βιλ είπε επίσης πως η αποστολή στη Γροιλανδία στοχεύει να δείξει στις ΗΠΑ την πρόθεση της Ευρώπης να βοηθήσει στην προάσπιση της Γροιλανδίας και διαφωνεί με τον Τραμπ που συνδέει τη διπλωματία για το νησί το εμπόριο.

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ.