Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Παναθηναϊκό να παίρνει δύσκολη νίκη με 74-69 επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία για την Stoiximan GBL και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι άφησε αιχμές για κάποιους παίκτες που όπως εξήγησε έρχονται από τον πάγκο και δεν προσφέρουν τίποτα στην ομάδα.

Επίσης, ο έμπειρος τεχνικός σημείωσε ότι δεν θα βρει ο ίδιος την λύση, αλλά οι παίκτες, ενώ μίλησε και για τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Αταμάν μετά το τέλος του ματς

«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει.

Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν πρόσθεσε στο ίδιο ύφος:

«Παίξαμε τέλεια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο είχαμε πρόβλημα στα φάουλ με τους Οσμάν, Χολμς, είχαμε θέμα και με τον Γκραντ. Είχαμε μηδενική συνεισφορά από κάποιους παίκτες που χάλασαν το σύστημα. Ήταν δύσκολο ματς και ρισκάραμε να το χάσουμε.

Ήμασταν χωρίς τρεις βασικούς παίκτες, τον Ναν, τον Ρογκαβόπουλο και τον Μήτογλου. είχαμε πρόβλημα με άλλους παίκτες από τον πάγκο που μας χάλασαν το σύστημα. Είχαμε πέντε παίκτες που έπαιζαν, ο Σλούκας έβγαλε χαρακτήρα. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις παίκτες, μας έλειψαν σήμερα. Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα».

Για το αν θα κάνει κάποιες αλλαγές: «Περιμένουμε τους τραυματίες να επιστρέψουν, τότε αυτοί που δεν αξίζουν δε θα παίζουν. Τώρα είναι αργά για αλλαγές».

Για τον Σλούκα: «Παρά το ότι είναι στα 36 του, έδειξε ότι είναι ηγέτης, τρομερός χαρακτήρας ακόμα και στα δύσκολα. Άλλο είναι να είσαι σπουδαίος παίκτης, και άλλο μεγάλος. Το να είσαι μεγάλος παίκτης είναι δύσκολο και αυτό είναι ο Σλούκας».

Για τους απόντες: «Αύριο θα δούμε με τους γιατρούς τι θα μας πουν, δεν έχουμε ευχάριστα ή δυσάρεστα νέα αυτή την στιγμή», κατέληξε ο Αταμάν.