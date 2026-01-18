Ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε για ακόμα μια φορά πόσο νοιάζεται τους θαυμαστές του. Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ενώ το κρύο «τσίμπαγε» έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, ο τραγουδιστής δεν περιορίστηκε στο χαμόγελο και τους χαιρετισμούς. Με μια ζεστή χειρονομία, προσέφερε σφηνάκια στους συγκεντρωμένους, φροντίζοντας να ζεστάνει ακόμα και τη διάθεσή τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό κλίμα πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται να απευθύνεται με χαμόγελο στους θαυμαστές του λέγοντας «αγάπες μου, τι κάνετε;». Το κοινό τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, φωνάζοντας χαρακτηριστικά «όσο ζω Μαζώ».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά», ενώ ένας σερβιτόρος βγήκε στον δρόμο κρατώντας δίσκο γεμάτο σφηνάκια, τα οποία προσφέρθηκαν στον κόσμο με πρωτοβουλία του Μαζωνάκη.

Το στιγμιότυπο ολοκληρώνεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη να μπαίνει στο μαγαζί και να κοιτάζει το χώρα λέγοντας “όλα καλά”, δίνοντας έτσι το σύνθημα για μια ακόμη εκρηκτική εμφάνιση.

Δείτε το βίντεο: