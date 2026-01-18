Ολοκληρώθηκε η πολύωρη επιχείρηση που στήθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στον Ταΰγετο, όταν ομάδα ορειβατών ειδοποίησε στο 112, ενημερώνοντας ότι είχαν ατύχημα και τέσσερις εξ αυτών είχαν τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατέβουν το βουνό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις της εντόπισαν και προσέγγισαν τους οκτώ ορειβάτες και τους μετέφεραν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με φορείο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προς το ορειβατικό καταφύγιο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οκτώ διασωθέντες είναι μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής Αττικής. Τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα, εκ των οποίων οι δύο άνδρες και η γυναίκα είναι πιο σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύουν.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βράδυ της Κυριακής έφθασαν στο Νοσοκομείο Σπάρτης οι πρώτοι τέσσερις ορειβάτες με όχημα της Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είχαν απεγκλωβιστεί από τον Ταΰγετο και είναι καλά στην υγεία τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρονται συνολικά 12 ορειβάτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι τέσσερις φέρουν τραυματισμούς και θα εκτιμηθούν από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με την άφιξή τους.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Επίσης συμμετείχαν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμε ελικόπτερο Super Puma, μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones). Παράλληλα, στο σημείο επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.