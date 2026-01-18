Το 2025, η αγορά αυτοκινήτου και οι εταιρείες πούλησαν 20,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα – 3,6 εκατομμύρια περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα από ό,τι το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με νέα έκθεση της Rho Motion. Πρόκειται για μεγαλύτερη αύξηση από την περσινή αύξηση των 3,5 εκατομμυρίων, η οποία ήταν επίσης υψηλότερη από το προηγούμενο έτος.

Η Rho Motion/Benchmark Minerals Intelligence δημοσίευσε σήμερα τον ετήσιο απολογισμό των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζοντας μια μεγάλη αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Οι πωλήσεις δεν αυξήθηκαν μόνο παγκοσμίως, αλλά και στις περισσότερες περιοχές. Η Κίνα σημείωσε αύξηση 17% στα 12,9 εκατομμύρια, η Ευρώπη αυξήθηκε κατά 33% στα 4,3 εκατομμύρια και ο «Υπόλοιπος Κόσμος» πούλησε 1,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση 48%.

Για παράδειγμα, η Volkswagen κατέγραψε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της το 2025, κυρίως στη Γερμανία και την Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι παραδόσεις ανήλθαν σε 93.800 οχήματα (+60,7%), ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασαν τις 247.900 μονάδες (+49,1%). Κομβικό ρόλο στη δυναμική αυτή διαδραμάτισε συνολικά η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID., η οποία ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Ευρώπη.

Επίσης, η κινεζική BYD προσπέρασε την Tesla και κατακτά την κορυφή των πωλήσεων. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η BYD δείχνουν ότι οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 28% μέσα στη χρονιά, ξεπερνώντας τα 2,25 εκατομμύρια οχήματα.

Η δυναμική αύξηση των plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων BMW συνεχίστηκε και το 2025, καλύπτοντας το 28% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν το ένα τρίτο των πωληθέντων BMW διαθέτει είτε αμιγώς ηλεκτρικό είτε plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Το ποσοστό των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων BMW BEV έφτασε το 6% των συνολικών πωλήσεων, με τα μοντέλα BMW iX1, iX2 και i4 να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.

Όσον αφορά την MINI, τα ηλεκτρικά της μοντέλα κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση +90% σε σχέση με το 2024, με δημοφιλέστερο μοντέλο να είναι το MINI Aceman που πλησίασε το 50% των ταξινομήσεων.