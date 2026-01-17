Η αεροπορική εταιρία γίνεται το νέο πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι. Η αιτία; Το Starlink, το δορυφορικό δίκτυο Wi-Fi που υπόσχεται γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ εν πτήσει. Όμως η Ryanair αρνείται να εξοπλίσει τα 600 αεροσκάφη της, πυροδοτώντας μια έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Ο επικεφαλής της ιρλανδικής εταιρείας επικαλέστηκε το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω της αεροδυναμικής αντίστασης που, όπως υποστήριξε, προκαλεί η κεραία του συστήματος, εκτιμώντας ότι η χρήση του Starlink θα κόστιζε στην εταιρεία έως και 250 εκατ. δολάρια ετησίως.

Ο Ίλον Μασκ αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας X, υποστηρίζοντας ότι ο Ο’Λίρι είναι «παραπληροφορημένος» και ότι η Ryanair δεν γνωρίζει πώς να μετρά σωστά την επίδραση του εξοπλισμού στην κατανάλωση καυσίμων.

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν ο Ο’Λίρι, μιλώντας στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk, δήλωσε ότι ο Μασκ «δεν ξέρει τίποτα» για την αεροπορία και την αεροδυναμική, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και χαρακτηρίζοντας την πλατφόρμα X «βόθρο».

Ο Μασκ επανήλθε την Παρασκευή με ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία. «Ο CEO της Ryanair είναι εντελώς ηλίθιος. Απολύστε τον», έγραψε στο X. Όταν χρήστης σχολίασε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει τη Ryanair και να απολύσει ο ίδιος τον Ο’Λίρι, ο δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Καλή ιδέα».

Το διακύβευμα του Starlink στην αεροπορία

Το επεισόδιο αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η αεροπορική αγορά για το Starlink, το δορυφορικό δίκτυο χαμηλής τροχιάς που διαχειρίζεται η SpaceX. Το σύστημα στοχεύει στην παροχή ταχύτερου και πιο αξιόπιστου Wi-Fi εν πτήσει, σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Περισσότερες από δύο δωδεκάδες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει ή ανακοινώσει την εγκατάσταση του Starlink στους στόλους τους, μεταξύ των οποίων η United Airlines, η Qatar Airways και η Lufthansa.

Αν και οι οικονομικοί όροι των συμφωνιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αναλυτές εκτιμούν ότι το Starlink αποτελεί premium προϊόν, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αεροπορικές εταιρείες μεγάλων αποστάσεων και πλήρους εξυπηρέτησης, και όχι σε μοντέλα χαμηλού κόστους όπως αυτό της Ryanair.