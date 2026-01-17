Φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις στη Μασαλία, νότια Γαλλία, έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών και ενηλίκων, τραυματίζοντας έντεκα άτομα, εκ των οποίων εννιά είναι μαθητές και μαθήτριες.

Το ατύχημα συνέβη καθώς τα παιδιά επέστρεφαν από σχολική εκδρομή και ο οδηγός είχε σταθμεύσει το όχημα σε δρόμο με κλίση για παράδοση.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως το χειρόφρενο του βαν δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα πίσω και να πέσει πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους εννέα μαθητές και μαθήτριες, όταν φορτηγάκι διανομών έπεσε πάνω τους καθώς επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασαλία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπενουά Παγιάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, τη στιγμή που τα παιδιά είχαν μόλις επιστρέψει από την εκδρομή τους. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι επικράτησε πανικός στο σημείο, καθώς το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα La Provence, ο οδηγός είχε σταθμεύσει το βαν σε δρόμο με κλίση για να πραγματοποιήσει παράδοση. Ωστόσο, το χειρόφρενο φαίνεται πως δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει προς τα πίσω και να χτυπήσει περίπου 20 παιδιά και τρεις ενήλικες.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, ηλικίας από 8 έως 11 ετών, καθώς και δύο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένα αγόρι 8 ετών νοσηλεύεται με σοβαρό τραυματισμό, πιθανόν με κάταγμα ή κατάγματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε εξέταση για χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διεξάγει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας κατά συρροή.

