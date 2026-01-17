Για τη Λάρισα θα αναχωρήσει ο Άρης σήμερα το απόγευμα, εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αποφασίζει και πάλι να μην γίνει γνωστή η αποστολή της ομάδας. Μία αποστολή, ωστόσο, που δεδομένα θα έχει ανακατατάξεις για την αναμέτρηση κόντρα στους Θεσσαλούς.

Δύο από αυτά θα είναι οι Γκάμπριελ Μισεουί και Νόα Σούντμπεργκ. Ο πρώτος ξεπέρασε το πρόβλημα στο ισχίο και ο δεύτερος αναμένεται να επανέλθει σε παιχνίδι μετά από σχεδόν 1,5 μήνα και τον τραυματισμό του στα τέλη Νοεμβρίου κόντρα στην ΑΕΚ.

. Εκτός αναμένεται να μείνει ο Τίνο Καντεβέρε λόγω τραυματισμού, ενώ πιθανή -αν όχι δεδομένη- είναι η παρουσία του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μετράει μόλις μερικά 24ωρα στην καθημερινότητα της ομάδας και στις προπονήσεις, ωστόσο δεν αποκλείεται ο Χιμένεθ να τον πάρει μαζί του για να τον βάλει γρήγορα στο κλίμα.