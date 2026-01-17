Μικρής έκτασης ένταση καταγράφηκε νωρίτερα έξω από το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού στα οποία έγραφε «ανεπιθύμητος» ενώ φώναξαν προδότης, μεταδίδει το Thestival.gr. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις με άτομα που βρέθηκαν στο σημείο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο απομάκρυναν τα άτομα που βρέθηκαν έξω από το Ολύμπιον για να διαμαρτυρηθούν ενώ έξι από αυτά προσήχθησαν.